06.08.2023 14:08 Дмитро Колонєй
Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 серпня
Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 серпня
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 6 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам.
Станом на 9:00 сьогодні 6 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харківу
-
Помірки – 0,12 мкЗв/год,
-
вул. Северина Потоцького – 0,10 мкЗв/год;
по Харківській області
-
м. Балаклія – 0,11 мкЗв/год;
-
м. Вовчанськ – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Зміїв – 0,13 мкЗв/год;
-
м. Красноград – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Куп`янськ – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Лозова – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;
-
м. Чугуїв – 0,13 мкЗв/год;
-
смт Великий Бурлук – 0,15 мкЗв/год.
-
смт Золочів – 0,10 мкЗв/год;
-
смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
-
смт Нова Водолага – 0,10 мкЗв/год;
-
с. Покотилівка – 0,11 мкЗв/год.
Фахівці ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» продовжують здійснювати моніторинг гамма-випромінювання щоденно тричі на добу.
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