Ігор Терехов поділився планами щодо розвитку промисловості у Харкові (відео)

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів під час телеінтерв'ю Наталії Мосійчук.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, під час інтерв'ю Наталії Мосійчук поділився планами, згідно з якими відновлене після війни місто досягне кількісті населення у 2,5 мільйона жителів. Щодо промисловості, то Харків буде потужним індустріальним ценром. Харків вироблятиме енергетичне устаткування. Буде у місті і військова промисловість.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків можливо відновити за два роки.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
У Харкові на небі цього дня не буде жодної хмаринки. Без опадів.
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