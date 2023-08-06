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06.08.2023  13:22   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поділився планами щодо розвитку промисловості у Харкові (відео)

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів під час телеінтерв'ю Наталії Мосійчук.


Ігор Терехов поділився планами щодо розвитку промисловості у Харкові (відео)

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, під час  інтерв'ю Наталії Мосійчук поділився планами, згідно з якими відновлене після війни місто досягне кількісті населення у 2,5 мільйона жителів. Щодо промисловості, то Харків буде потужним індустріальним ценром. Харків вироблятиме енергетичне устаткування. Буде у місті і військова промисловість. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків можливо відновити за два роки.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, відновлення, харків
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