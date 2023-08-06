06.08.2023 12:32 Дмитро Колонєй

Коли будуть кошти, ми відновимо місто за два роки - Ігор Терехов (відео)

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів під час телеінтерв'ю Наталії Мосійчук.



Коли будуть кошти, ми відновимо місто за два роки - Ігор Терехов (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов дав телеінтерв'ю ведучій Наталії Мосійчук. Під час бесіди міський голова показав постраждалі від прильотів ракет ворога будинки Харкова та розповів, що вцілому в тій чи ішій ступені зруйновані 3 500 будинків. Без даху над головую залишилися 150 000 містян.

На питання про можливі терміни відновлення міста Ігор Терехов зазначив:

"Коли будуть кошти відновити це реально за два роки. Це ж не тільки житлові будинки, а ще й інфраструктура - школи, дитячі садочки, магазини".

Мер Харкова також розповів, що в деяких випадках бомбосховища будуть встановлені поряд із будинками та розраховані, аби під час небезпеки в них змогли розміститися мешканці низки будівель.