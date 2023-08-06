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06.08.2023  11:47   Дмитро Колонєй

Через обстріли Харківщини загинули двоє людей, п'ятеро поранені (фото)

Правоохоронці Харківщини документують злочини загарбників.

Загинули двоє людей, п'ятеро поранені через обстріли Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, окупанти задавдали ударів по мирним селищам Харківщини:
 
  • 5 серпня 2023 року близько 20:20 російські військові завдали удару двома керованими авіабомбами по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп'янського району, відбулась масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули 2 осіб, ще 4 — отримали поранення. 
  • 5 серпня близько 16:00 окупанти обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Осколками поранено 55-річного мирного мешканеця. 
  • Обстріл «Градами»  с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватні домоволодіння. .
  • У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.
  • Артобстрілом с. Гур‘їв Козачок Богодухівського району пошкоджено житловий будинок та господарську споруду. 
  • Під ворожими обстрілами було і також село Чернещина Ізюмського району: пошкоджень зазнали приватні будинки.
Загинули двоє людей, п'ятеро поранені через обстріли Харківщини
 
Загинули двоє людей, п'ятеро поранені через обстріли Харківщини
 
Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  обстріл, смерть, харків
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