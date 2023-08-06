06.08.2023 11:47 Дмитро Колонєй
Через обстріли Харківщини загинули двоє людей, п'ятеро поранені (фото)
Правоохоронці Харківщини документують злочини загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, окупанти задавдали ударів по мирним селищам Харківщини:
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5 серпня 2023 року близько 20:20 російські військові завдали удару двома керованими авіабомбами по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп'янського району, відбулась масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули 2 осіб, ще 4 — отримали поранення.
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5 серпня близько 16:00 окупанти обстріляли Куп’янськ. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Осколками поранено 55-річного мирного мешканеця.
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Обстріл «Градами» с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватні домоволодіння. .
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У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.
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Артобстрілом с. Гур‘їв Козачок Богодухівського району пошкоджено житловий будинок та господарську споруду.
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Під ворожими обстрілами було і також село Чернещина Ізюмського району: пошкоджень зазнали приватні будинки.
Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ.
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