06.08.2023 11:10 Дмитро Колонєй

В Україні рекордно впали ціни на малину

Це тішить покупців, але є проблемою для аграріїв.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Служба новин ІАС "Аграрії разом", в Україні зафіксовані рекордні низькі ціни на малину. Ягода тішить виробників урожаєм, але із реалізацією виникли проблеми - ціни нижчі від торішніх.

Якщо ситуація з попитом на малину не покращиться і ціни залишатимуться на низькому рівні, виробники можуть вдатися до викорчування насаджень.

виникли проблеми

Виробники шукать ринки збуту, але, наприклад, поляки проти нашої малини, бо українська ягода знижує ціни на ринках країни із 7,44 злотих за кілограм (66,37 грн) до до 4,5-5 злотих (40,15-44,60 грн). Тож через падіння ціни малини почалися протести місцевих виробників.

Керівник проекту «АПК-Інформ» Олександр Хорєв зазначив, що українська свіжа малина знаходить своїх покупців в невеликих обсягах у Бельгії, Польщі та Німеччині. Проте переважну більшість української ягоди експортують у замороженому виді покупцем традиційно є Польща і лише невеликі обсяги малини напряму́ закуповують Німеччина, Чехія, Литва, Австрія, Італія.

«2021 року експорт свіжої малини з України становив 600 тонн, а торік – 470. Проте із замороженою малиною ситуація кардинально протилежна: 2021 року експорт склав 28 тис. тонн, а 2022-го – вже 33 тис. Ці дані підтверджують, що українська малина є конкурентоспроможною на європейському ринку та має високий попит у споживачів», – вважає Хорєв.

Але, скоріше за все майбутнє вітчизняної ягоди – на нових ринках. Це країни Близького Сходу, Китай, Північна Африка. І в цьому напрямі є вже конкретні кроки – виробники торують дорогу до цих споживачів вже протягом 5-7 років.

Источник: Служба новин ІАС "Аграрії разом"

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