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06.08.2023  10:37   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав із професійним святом Повітряні Сили ЗСУ

Мер Харкові звернувся із вітанням до військових.


Ігор Терехов привітав із професійним святом Повітряні Сили ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі привітав представників Повітряних сил ЗСУ зі святом:
 
"Мені важко уявити, наскільки більше невинних жертв було би поховано у руїнах, якби не зусилля наших Повітряних Сил Збройних Сил України!
 
Їм ми завдячуємо тисячами врятованих життів, неушкоджених будинків та вцілілих українських міст. 
Можливістю міцно спати вночі та впевнено крокувати у кожен новий день.
 
Шана і слава найкращим у світі Повітряним Силам ЗСУ!"
 
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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