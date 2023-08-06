06.08.2023 10:37 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов привітав із професійним святом Повітряні Сили ЗСУ
Мер Харкові звернувся із вітанням до військових.
Ігор Терехов привітав із професійним святом Повітряні Сили ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі привітав представників Повітряних сил ЗСУ зі святом:
"Мені важко уявити, наскільки більше невинних жертв було би поховано у руїнах, якби не зусилля наших Повітряних Сил Збройних Сил України!
Їм ми завдячуємо тисячами врятованих життів, неушкоджених будинків та вцілілих українських міст.
Можливістю міцно спати вночі та впевнено крокувати у кожен новий день.
Шана і слава найкращим у світі Повітряним Силам ЗСУ!"
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