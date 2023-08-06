06.08.2023 10:37 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав із професійним святом Повітряні Сили ЗСУ

Мер Харкові звернувся із вітанням до військових.



Ігор Терехов привітав із професійним святом Повітряні Сили ЗСУ



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі привітав представників Повітряних сил ЗСУ зі святом:

"Мені важко уявити, наскільки більше невинних жертв було би поховано у руїнах, якби не зусилля наших Повітряних Сил Збройних Сил України!

Їм ми завдячуємо тисячами врятованих життів, неушкоджених будинків та вцілілих українських міст.

Можливістю міцно спати вночі та впевнено крокувати у кожен новий день.

Шана і слава найкращим у світі Повітряним Силам ЗСУ!"