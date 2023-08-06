06.08.2023 10:12 Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці за добу спіймали шість нетверезих водіїв

До харківських поліцейських звернулося 1258 громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції за добу

на блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 3850 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності затримані для перевірки 6 осіб.

Викрито громадянина у незаконному обігу наркотиків. Наркотики вилучені.

Складено 6 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 549,385 га. Вилучено 31 077 вибухонебезпечних предметів, знищено – 6009.

Здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8731 воєнний злочин, з яких найбільше 7957 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 705 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.