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06.08.2023  10:12   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці за добу спіймали шість нетверезих водіїв

До харківських поліцейських звернулося 1258 громадян.

Спіймали шість нетверезих водіїв харківські правоохоронці за добу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції за добу
 
  •  на блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 3850 транспортних засобів.
  • За підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності затримані для перевірки 6 осіб.
  • Викрито громадянина у незаконному обігу наркотиків. Наркотики вилучені.
  • Складено 6 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
  • Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 549,385 га. Вилучено 31 077 вибухонебезпечних предметів, знищено – 6009.
  • Здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8731 воєнний злочин, з яких найбільше 7957 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 705 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.            
 
Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кримінал, харків
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