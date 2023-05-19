19.05.2023 17:21 Дмитро Колонєй
В Україні дорожчають два популярних овоча, а два падають у ціні: які саме та чому
Про рух цін на овочі на ринку та чому ц евідбувається розповіли експери.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Agro Times, цього тижня подорожчала цибуля нового врожаю, імпортована з Європи українська морква, запаси якої вичерпуються. І подешевшали капуста і картопля.
Цибуля
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«Дорожчала саме якісна цибуля врожаю 2022 року, яка потрапляла на український ринок з європейських країн. Ціни на цибулю нового врожаю з країн Центральної Азії залишалися стабільними», – зазначають експерти проєкту.
Морква
Чому дорожчає морква
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нестача пропозиції
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закінчуються запаси моркви в українських сховищах,
Капуста та картопля
Чому знижуються ціни на капусту та картоплю
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Збільшення пропозиції ранньої вітчизняної капусти та єгипетської картоплі цього тижня
Найближчими тижнями слід очікувати збільшення пропозиції овочів нового врожаю від місцевих виробників. У першу чергу до початку літа 2023 року суттєво зросте пропозиція тепличних огірків та томатів, редису, капусти та картоплі нового врожаю.
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