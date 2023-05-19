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19.05.2023  17:21   Дмитро Колонєй

В Україні дорожчають два популярних овоча, а два падають у ціні: які саме та чому

Про рух цін на овочі на ринку та чому ц евідбувається розповіли експери.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Agro Times, цього тижня подорожчала цибуля нового врожаю, імпортована з Європи  українська морква, запаси якої вичерпуються. І подешевшали капуста і картопля.
 

Цибуля

 
  • «Дорожчала саме якісна цибуля врожаю 2022 року, яка потрапляла на український ринок з європейських країн. Ціни на цибулю нового врожаю з країн Центральної Азії залишалися стабільними», – зазначають експерти проєкту.
 

Морква

 

Чому дорожчає морква 

 
  • нестача пропозиції 
  • закінчуються запаси моркви в українських сховищах,
 

Капуста та картопля

 

Чому знижуються ціни на капусту та картоплю

 
  • Збільшення пропозиції ранньої вітчизняної капусти та єгипетської картоплі цього тижня 
 
Найближчими тижнями слід очікувати збільшення пропозиції овочів нового врожаю від місцевих виробників. У першу чергу до початку літа 2023 року суттєво зросте пропозиція тепличних огірків та томатів, редису, капусти та картоплі нового врожаю. 
 
 

Источник:   Agro Times
 Тэги:  пргноз, ціни, овочі, морква, капуста, картопля, цибуля
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