19.05.2023 17:21 Дмитро Колонєй

В Україні дорожчають два популярних овоча, а два падають у ціні: які саме та чому

Про рух цін на овочі на ринку та чому ц евідбувається розповіли експери.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Agro Times, цього тижня подорожчала цибуля нового врожаю, імпортована з Європи українська морква, запаси якої вичерпуються. І подешевшали капуста і картопля.

Цибуля

«Дорожчала саме якісна цибуля врожаю 2022 року, яка потрапляла на український ринок з європейських країн. Ціни на цибулю нового врожаю з країн Центральної Азії залишалися стабільними», – зазначають експерти проєкту.

Морква

Чому дорожчає морква

нестача пропозиції

закінчуються запаси моркви в українських сховищах,

Капуста та картопля

Чому знижуються ціни на капусту та картоплю

Збільшення пропозиції ранньої вітчизняної капусти та єгипетської картоплі цього тижня

Найближчими тижнями слід очікувати збільшення пропозиції овочів нового врожаю від місцевих виробників. У першу чергу до початку літа 2023 року суттєво зросте пропозиція тепличних огірків та томатів, редису, капусти та картоплі нового врожаю.



