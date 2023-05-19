19.05.2023 17:40 Віталій Хінєвіч
Жителів Харківської області попередили про пожежну та мінну небезпеку в лісах
В області до кінця тижня збережеться найвищий клас пожежної небезпеки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
Лісова охорона Філії "Зміївське лісове господарство" спільно із рятувальниками Чугуївського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області проводять патрулювання лісовими масивами та роз'яснювальну роботу з населенням щодо недопущення загорянь у лісових масивах.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
-
розведення багать та спалення сухостою;
-
заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів;
-
палити, кидати непогашені сірники та недопалки біля сухої трави чи гілок;
-
випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу;
-
звалювати та спалювати сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.
Особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки, несуть адміністративну або ж кримінальну відповідальність у разі спричинення важких наслідків.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0