У Харкові виготовили найбільшу в Україні паляницю із полуницею (відео)

Харків побив рекорд, раніше встановлений у Тернополі.
Як повідомлє РЕДПОСТ, у Харкові пройшло святкування другої річниці ТРЦ Нікольский. Під час заходу було зафіксовано новий рекорд України.
У нашому місті виготовили найбільшу паляницю із полуницею. Харків знову показав себе містом, у якому фіксуються рекорди.
Діаметр паляниці із полуницею, який офіційно зафіксували, 4 метри 60 сантимтерів. Це на метр та двадцять сантиметрів більше, ніж попередня рекодна паляницю, виготовлена у Терноплі.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.
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