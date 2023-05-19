19.05.2023 18:25 Дмитро Колонєй

У Харкові виготовили найбільшу в Україні паляницю із полуницею (відео)

Харків побив рекорд, раніше встановлений у Тернополі.



РЕДПОСТ

Як повідомлє РЕДПОСТ, у Харкові пройшло святкування другої річниці ТРЦ Нікольский. Під час заходу було зафіксовано новий рекорд України.

У нашому місті виготовили найбільшу паляницю із полуницею. Харків знову показав себе містом, у якому фіксуються рекорди.

Діаметр паляниці із полуницею, який офіційно зафіксували, 4 метри 60 сантимтерів. Це на метр та двадцять сантиметрів більше, ніж попередня рекодна паляницю, виготовлена у Терноплі.



