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19.05.2023  18:25   Дмитро Колонєй

У Харкові виготовили найбільшу в Україні паляницю із полуницею (відео)

Харків побив рекорд, раніше встановлений у Тернополі.


РЕДПОСТ

Як повідомлє РЕДПОСТ, у Харкові пройшло святкування другої річниці ТРЦ Нікольский. Під час заходу було зафіксовано новий рекорд України.

У нашому місті виготовили найбільшу паляницю із полуницею. Харків знову показав себе містом, у якому фіксуються рекорди.

Діаметр паляниці  із полуницею, який офіційно зафіксували, 4 метри 60 сантимтерів. Це на метр та двадцять сантиметрів більше, ніж попередня рекодна паляницю, виготовлена у Терноплі. 

 


Тэги:  рекорд, паляниця, харків
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