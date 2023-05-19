19.05.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Мешканець Харкова пропонує відновити оплату за проїзд у транспорті міста

Відповідна петиція внесена на розгляд мешканців Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на розділ петицій Міськради, у Харкові внесена на обговорення та голосування містян петиція, у якій запропоновано відновити оплату за проїзд у громадському транспорті. Її автор - Олександр Матющенко.

На його думку, так як зростає кількість мешканців Харкова та пасажирів у громадському транспорті, необхідно відмінити безкоштовний проїзд та відновити оплату, хоча б на минулорічному рівні.

Автор вважає, що такий крок:

збереже інфраструктуру громадського транспорту;

дозволить підприємствам мати кошти, хоча б частково, на оплату праці, електроенергії, тепла, то що.

Автор впевнено зазначив, що "переважна більшість пасажирів у змозі оплатити проїзд, бо краще зараз платити хоч за щось, щоб завстра не залишитися ні з чим".



