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19.05.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Мешканець Харкова пропонує відновити оплату за проїзд у транспорті міста

Відповідна петиція внесена на розгляд мешканців Харкова.

Відновити оплату за проїзд у транспорті Харкова запропонував мешканець міста
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на розділ петицій Міськради, у Харкові внесена на обговорення та голосування містян петиція, у якій запропоновано відновити оплату за проїзд у громадському транспорті. Її автор - Олександр Матющенко.
 
На його думку, так як зростає кількість мешканців Харкова та пасажирів у громадському транспорті, необхідно відмінити безкоштовний проїзд та відновити оплату, хоча б на минулорічному рівні. 
 
Автор вважає, що такий крок:
 
  • збереже інфраструктуру громадського транспорту;
  • дозволить підприємствам мати кошти, хоча б частково, на оплату праці, електроенергії, тепла, то що.
 
Автор впевнено зазначив, що "переважна більшість пасажирів у змозі оплатити проїзд, бо краще зараз платити хоч за щось, щоб завстра не залишитися ні з чим".
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  транспорт, оплата, харків, петиція
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