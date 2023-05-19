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19.05.2023  19:41   Дмитро Колонєй

Ворог бив по мирним прикордонним селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 7 населених пунктів Харківщини: Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки і Тополі.
  • На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 11 селищ Харківщини: Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
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