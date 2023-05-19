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19.05.2023  08:14   Рита Парфенова

Під мінометні та артилерійські обстріли потрапили населені пункти Харківщини: список

Протягом доби з 18 по 19 травня російські окупанти нанесли вогневі удари щонайменше по 16 населеним пунктам Харківської області.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Слобожанському напрямках протягом минулої доби військові рф нанесли удари мінометним та артилерійським вогнем по населеним пунктам:
  • Бударки,
  • Гатище,
  • Нестерне,
  • Огірцеве,
  • Синельникове,
  • Стариця.
На Куп’янському напрямку з мінометів та артилерії обстріляні населені пункти:
  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Кам’янка,
  • Колодязне,
  • Лиман Перший,
  • Масютівка,
  • Новомлинськ,
  • Табаївка,
  • Фиголівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 18 травня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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