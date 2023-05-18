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18.05.2023  19:04   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв 16 прикордонних селищ Харківщини та передмістя Харкова

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом цієї доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 10 населених пунктів: Харківщини: Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про стан бойових дій на Харківщинівранці 18 травня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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