18.05.2023 18:18 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали шахраїв, які ошукали тисячі людей на мільони гривень

Нацполіція Харківщини ліквідувала масштабну шахрайську схему.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнм на ГУ Нацполіції, правоохоронці провели маштабне розслідування у 20-ти регіонах та спецоперацію, у якій брали участь понад 500 співробітників Національної поліції та викрили 56 зловмисників.

Суть схеми шахраїв

Аферисти розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян.

У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень.

Зловмисники використовували 11 спільнот: на яких об’єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. Адміністратори таких спільнот розміщували оголошення з приводу «підробітку»: охочі мали створювати і розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів, для отримання даних банківських карток громадян.

Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого - побутової техніки. Також фігуранти здійснювали пошук потенційних потерпілих на торгових онлайн-майданчиках. Зловмисники писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили у сторонні месенджери, туди надсилали фішингові посилання. На шахрайських сайтах пропонувалося ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар.

Після цього інформація про банківські картки, які вводили потерпілі на шахрайських сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам. Надалі вони «виводили» гроші громадян на підконтрольні рахунки.

За попередніми даними, від протиправної діяльності постраждали більше 10 тисяч громадян. На цей час відомо, що фігуранти привласнили 15 мільйонів гривень, однак остаточна сума збитків буде встановлена під час розслідування.

Працівники поліції ідентифікували 56 причетних до шахрайства осіб, а відтак провели обшуки за місцями проживання фігурантів у 20-ти областях України. За їх результатами вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.



