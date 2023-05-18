Харківські правоохоронці викрили двох жінок, які ошукали людину на десятки тисяч (фото)

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання дівчин поліцейські вилучили речові докази.

Встановлена причетність жінок до скоєння ще одного злочину, де потерпіла перерахувала на рахунок шахраїв понад 29 тисяч гривень.

Наразі поліцейські встановлюють причетність зловмисниць до вчинення аналогічних злочинів на території Харківської області та інших регіонів України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.