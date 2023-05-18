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18.05.2023  19:39   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці викрили двох жінок, які ошукали людину на десятки тисяч (фото)

Правоохороці Харківщини затримали жінок-аферисток.

Ошукали людину на десятки тисяч шахрайки на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, до красноградських правоохоронців звернулася жінка, яка поінформувала, що їй подзвонила невідома дівчина. Вона повідомила, що з вини доньки заявниці травмована дитина та термінового потрібні кошти на її лікування. Нібито дочка перебувала в поліції та з заявницею телефоном говорила «співробітниця поліції». Остання запропонувала за вирішення питання щодо не притягнення дочки до кримінальної відповідальності заплатити 63 тисячі гривень.
 
Ошукали людину на десятки тисяч шахрайки на Харківщині
 
  Жінка перерахувала на вказану банківську картку кошти в сумі 28 тисяч гривень. Після чого зателефонувала доньці та дізналась, що остання весь час знаходилась на роботі та ніяких правопорушень не скоювала. За даним фактом слідчі відкрили кримінальну справу про шахрайство.
 
17 травня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з працівниками Красноградського РВП з залученням Полку поліції особливого призначення ПОП ГУНП в Харківській області та Управління кримінального аналізу встановлені особи, причетні до вказаного злочину. Зловмисницями виявилися 19 та 25-річні мешканки міста Кривий Ріг. Вони протягом тривалого часу займалися шахрайськими діями під приводом дзвінків «ваш родич в біді» з мобільних телефонів.
 
Ошукали людину на десятки тисяч шахрайки на Харківщині
 
 Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання дівчин поліцейські вилучили речові докази.
      Встановлена причетність жінок до скоєння ще одного злочину, де потерпіла перерахувала на рахунок шахраїв понад 29 тисяч гривень.
      Наразі поліцейські встановлюють причетність зловмисниць до вчинення аналогічних злочинів на території Харківської області та інших регіонів України.
Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині спіймали шахраїв, які ошукали тисячі людей на мільони гривень.

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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