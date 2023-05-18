18.05.2023 20:14 Дмитро Колонєй

Словацькі благодійники допоможуть забезпечити Харківа теплом та водою

У Харкові перший заступник міського голови Олександр Новак зустрівся з представниками благодійної організації «АДРА».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час зустрічі перший заступник міського голови Олександр Новак та з представники благодійної організації «АДРА» домовилися підписати меморандум про співпрацю у рамках проєкту «MOFA», який реалізується з Японією.

Менеджер проєкту Назар Костюк поінформував, що у Харківську, Запорізьку, Донецьку та Херсонську області планується передати по чотири генератори потужністю 100-150 кВт. Також у планах - продовжити видачу продовольчих наборів. Це продукти харчування та засоби гігієни загальною вагою 14 кг.

Олександр Новак зазначив, що підписання меморандуму - це крок до результативної роботи. За його словами, раніше медичні установи забезпечувалися генераторами зусиллями міської влади спільно з міжнародними партнерами, і нові потужні агрегати знадобляться, швидше, для стабільного забезпечення городян теплом та водою.

Директор благодійної організації «AДРА» у Словаччині Станіслав Бєлік розповів, що з початку війни Україні вже передали 800 тонн допомоги - різні набори, генератори, одяг, медикаменти.



