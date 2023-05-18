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18.05.2023  20:14   Дмитро Колонєй

Словацькі благодійники допоможуть забезпечити Харківа теплом та водою

У Харкові перший заступник міського голови Олександр Новак зустрівся з представниками благодійної організації «АДРА».

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час зустрічі перший заступник міського голови Олександр Новак та з представники благодійної організації «АДРА» домовилися підписати меморандум про співпрацю у рамках проєкту «MOFA», який реалізується з Японією.
 
 
 
Менеджер проєкту Назар Костюк поінформував, що у Харківську, Запорізьку, Донецьку та Херсонську області планується передати по чотири генератори потужністю 100-150 кВт. Також у планах - продовжити видачу продовольчих наборів. Це продукти харчування та засоби гігієни загальною вагою 14 кг.
 
Олександр Новак зазначив, що підписання меморандуму - це крок до результативної роботи. За його словами, раніше медичні установи забезпечувалися генераторами зусиллями міської влади спільно з міжнародними партнерами, і нові потужні агрегати знадобляться, швидше, для стабільного забезпечення городян теплом та водою.
 
Директор благодійної організації «AДРА» у Словаччині Станіслав Бєлік розповів, що з початку війни Україні вже передали 800 тонн допомоги - різні набори, генератори, одяг, медикаменти.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Всесвітня лютеранська організація допомагатиме відбудовувати Харків.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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