18.05.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Харківські сапери знищили понад 1700 вибухонебезпечних прдметів
Стало відомо, як йде розмінування територій харківськими саперами.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент цивільного захисту Харківської ОВА,, на Харківщині за тиждень сапери провели наступні роботи:
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розмінували понад 126 гектарів території, 15 га сільгоспугідь, а також – 28,7 км ділянок автодоріг, 5,2 км газопроводів, 1,9 км водопроводів та 900 м залізничних колій. За цей період обстежили 12 об’єктів;
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перевірили 75,8 км ліній електропередач. Завдяки цьому 761 споживачеві повернули світло4
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знищили 1732 вибухонебезпечні предмети. Усього протягом тижня підрозділи вибухотехніків залучали 390 разів.
Лише за 17 травня розмінували 23,2 га території, 3 га сільськогосподарських угідь, 5,1 км ділянок автодоріг та 15,4 км ліній електропередач. Також обстежили 600 м водопроводів і 4 об’єкти. Фахівцям вдалося знищити за добу 415 вибухонебезпечних предметів. Окрім того, підключили до електромережі 101 абонента.
Нагадуємо, у жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, не намагайтеся пересувати їх або робити будь-які інші дії. Повідомте про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні органи і спеціальні служби за телефонами 101 і 102 (повідомлення необхідно робити без поспіху, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета).
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