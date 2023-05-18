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18.05.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Харківські сапери знищили понад 1700 вибухонебезпечних прдметів

Стало відомо, як йде розмінування територій харківськими саперами.

Знищили понад 1700 вибухонебезпечних прдметів харківські сапери
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент цивільного захисту Харківської ОВА,, на Харківщині за тиждень сапери провели наступні роботи:
  • розмінували понад 126 гектарів території, 15 га сільгоспугідь, а також – 28,7 км ділянок автодоріг, 5,2 км газопроводів, 1,9 км водопроводів та 900 м залізничних колій. За цей період обстежили 12 об’єктів;
  • перевірили 75,8 км ліній електропередач. Завдяки цьому 761 споживачеві повернули світло4
  • знищили 1732 вибухонебезпечні предмети. Усього протягом тижня підрозділи вибухотехніків залучали 390 разів.
Лише за 17 травня розмінували 23,2 га території, 3 га сільськогосподарських угідь, 5,1 км ділянок автодоріг та 15,4 км ліній електропередач. Також обстежили 600 м водопроводів і 4 об’єкти. Фахівцям вдалося знищити за добу 415 вибухонебезпечних предметів. Окрім того, підключили до електромережі 101 абонента.
 
Нагадуємо, у жодному разі не торкайтеся підозрілих предметів, не намагайтеся пересувати їх або робити будь-які інші дії. Повідомте про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні органи і спеціальні служби за телефонами 101 і 102 (повідомлення необхідно робити без поспіху, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження вибухонебезпечного предмета).
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, размінування, харків
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