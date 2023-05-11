11.05.2023 19:14 Василь Голосний

Всесвітня лютеранська організація допомагатиме відбудовувати Харків (фото)

Харківська міська рада та Всесвітня лютеранська федерація 11 травня підписали Меморандум про взаєморозуміння.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Серед пріоритетних напрямків взаємодії сторони виокремили відновлення пошкоджених приватних будинків, капітальний ремонт пошкоджених обстрілами шкіл, надання гуманітарної допомоги найбільш постраждалим категоріям населення.

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував представникам організації за допомогу Харкову під час війни та підкреслив важливість проєктів з відбудови міста, адже саме їх реалізація сприятиме поверненню мешканців до Харкова.

«Дуже вдячний вам за вашу кропітку роботу! Проєкти з відновлення квартир, будинків, інфраструктури та психологічної підтримки дозволять людям швидше повернутися додому», - наголосив очільник міста.

Своєю чергою керівник команди Всесвітньої лютеранської федерації в Україні Марк Муллан зазначив, що їхня місія в Україні спрямована на соціально-психологічну підтримку людей, тому для них дуже важливо допомогти харківʼянам повернутися до їхнього звичного життя.

«Ми працюємо в напрямку організації кухонь у Харкові. Також запустили тендер на відбудову 50 квартир, а в червні запустимо ще на 500. Також у майбутньому ми б хотіли допомогти місту з організацією укриттів. Але загалом наш проєкт переважно спрямований на возʼєднання сімей та допомогу їм», - зазначив Марк Муллан.

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