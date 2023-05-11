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11.05.2023  18:58   Дмитро Колонєй

Загарбники обстріляли 22 населених пункта Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини: Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук.

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  • На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів Харківщини: Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 травня 2023 року.

 


Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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