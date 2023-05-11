    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Військові рф обстріляли з «Торнадо» селище на Харківщині: є поранені (фото)
11.05.2023  13:43   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли з «Торнадо» селище на Харківщині: є поранені (фото)

Уранці 11 травня внаслідок обстрілу смт Великий Бурлук поранено двох мирних мешканок.

Обстріл смт Великий Бурлук з РСЗВ Торнадо
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Обстріл смт Великий Бурлук стався 11 травня близько 11:40. За попередніми даними, російські військові обстріляли селище з РСЗВ «Торнадо».

Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців. Отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина.

Обстріл смт Великий Бурлук з РСЗВ Торнадо Обстріл смт Великий Бурлук з РСЗВ Торнадо

Наслідки збройної агресії рф документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу були зафіксовані обстріли російськими силами в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Обстріл смт Великий Бурлук з РСЗВ Торнадо


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.05 Надзвичайні події Одна людина загинула, одна постраждала: слідчі збирають докази військових злочинів на Харківщині (фото) 11.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 11 травня. Оперативна обстановка від ДСНС 10.05 Надзвичайні події Відомо про стан постраждалих внаслідок ракетного удару по Куп'янську
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 