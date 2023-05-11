11.05.2023 13:43 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли з «Торнадо» селище на Харківщині: є поранені (фото)

Уранці 11 травня внаслідок обстрілу смт Великий Бурлук поранено двох мирних мешканок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Обстріл смт Великий Бурлук стався 11 травня близько 11:40. За попередніми даними, російські військові обстріляли селище з РСЗВ «Торнадо».



Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців. Отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина.





Наслідки збройної агресії рф документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу були зафіксовані обстріли російськими силами в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.



