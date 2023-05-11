Військові рф обстріляли з «Торнадо» селище на Харківщині: є поранені (фото)

Уранці 11 травня внаслідок обстрілу смт Великий Бурлук поранено двох мирних мешканок.
Обстріл смт Великий Бурлук стався 11 травня близько 11:40. За попередніми даними, російські військові обстріляли селище з РСЗВ «Торнадо».
Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців. Отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина.
Наслідки збройної агресії рф документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що за останню добу були зафіксовані обстріли російськими силами в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.
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