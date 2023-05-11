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11.05.2023  12:53   Рита Парфенова

Одна людина загинула, одна постраждала: слідчі збирають докази військових злочинів на Харківщині (фото)

За останню добу були зафіксовані обстріли російськими силами в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Наслідки обстрілів Харківщини 10 травня 2023 року
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 10 травня внаслідок обстрілу міста Вовчанськ загинув 67-річний чоловік, який перебував у себе на подвір’ї. Постраждалий отримав не сумісні з життям травми. В місті пошкоджені приватні житлові будинки.
 
Наслідки обстрілів Харківщини 10 травня 2023 року

У селі Фиголівка Куп'янського району пошкоджений приватний будинок. Отримав тілесні ушкодження 49-річний чоловік. Його доставили до лікарні.
 
Наслідки обстрілів Харківщини 10 травня 2023 року

Окрім цього, в місті Ізюм 11 травня близько 07:30 на садовій ділянці на міні підірвався чоловік 1978 року народження. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму та травматичну ампутацію стопи. Постраждалого доставили до місцевої лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 10 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 80 вибухових предметів.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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