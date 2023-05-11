11.05.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові виконано основний обсяг робіт з упорядкування кладовищ

У рамках двомісячника «Зелена весна» комунальники майже повністю ліквідували поросль, аварійний сухостій та сміття, що накопичилися за осінньо-зимовий період.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що КП «Ритуал» виконало основний обсяг робіт з упорядкування кладовищ, меморіальних комплексів, військових та братських поховань.

«Продовжується облаштування газонів та квітників, покіс трави, вивозиться сміття та завозиться пісок», - повідомили у КП «Ритуал».

Також на підприємстві нагадали, що відвідування міських кладовищ №13 (вул. Пушкінська, 108), №15 (вул. Володі Дубініна), №16 (селище Кулиничі, вул. Сьомої Гвардійської Армії), №17 (вул. Курочкіна Гора, 1) заборонене через можливу наявність там вибухонебезпечних предметів.

Інформацію щодо ритуальних послуг можна отримати в диспетчерській службі за тел.: 16-40, (057) 712-10-34 та на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники пофарбували десятки дитячих майданчиків та відремонтували майже сотню елементів благоутрою у Харкові.



