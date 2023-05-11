Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 травня.
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Намагайтеся не пускати образи в серці – вони можуть залишити довгий слід. Проте якщо зосередитися на позитивних моментах, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
Цього дня в світі відзначаються неформальні святна шлунка та блаженного байдикування.
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