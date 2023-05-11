11.05.2023 09:52 Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: дані про нові випадки на 11 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 21 випадок зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 39 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 397 осіб. Одужало 312 242 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1778 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 22 осіб (із них 21 – мешканці міста Харкова). 12 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, 3 - у Лозівському, по 1 - у Богодухівському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 10 травня.



