COVID-19 у Харкові: дані про нові випадки на 11 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 21 випадок зараження коронавірусом у Харкові.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 22 осіб (із них 21 – мешканці міста Харкова). 12 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, 3 - у Лозівському, по 1 - у Богодухівському та Чугуївському районах області.
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