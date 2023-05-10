10.05.2023 10:41 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 35 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 52 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 358 осіб. Одужало 312 160 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1823 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 44 осіб (із них 35 – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Богодухівському, два - у Ізюмському, по одному - у Чугуївському та Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 травня.



