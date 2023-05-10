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10.05.2023  10:41   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 35 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 52 випадки зараження коронавірусом.
 
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 358 осіб. Одужало 312 160 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1823 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 44 осіб (із них 35 – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Богодухівському, два - у Ізюмському, по одному - у Чугуївському та Куп'янському районах області.

 
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 травня.
 

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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