Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 35 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 44 осіб (із них 35 – мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Богодухівському, два - у Ізюмському, по одному - у Чугуївському та Куп'янському районах області.
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