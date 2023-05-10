10.05.2023 10:10 Рита Парфенова

Незаконна схема отримання групи інвалідності розкрита на Харківщині

СБУ блокувала протиправну схему на Харківщині, завдяки якій безпідставно оформлювали статус інваліда.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.



У Харкові співробітники Служби безпеки викрили та блокували функціонування протиправної схеми безпідставного оформлення інвалідності II чи III групи за хабарі.



Встановлено, що організаторкою незаконних оборудок була 50-річна співробітниця комунального закладу охорони здоров'я "Обласний центр медико-соціальної експертизи". За гроші вона організовувала процес медичного супроводження "клієнтів" у профільних медичних установах області, а також оформлення відповідної документації комісіями МСЕК.



В окремих випадках, зловмисниця взагалі забезпечувала заочне оформлення статусу інваліда "під ключ" - із видаванням посвідчення. В цьому випадку замовнику взагалі не потрібно було відвідувати медичні та експертні установи - документи про проходження лікування, медичні висновки та висновки медико-соціальної експертної комісії фальсифікувалися у повному обсязі.



Задокументовано, що вартість незаконних послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів США в залежності від терміновості і "складності" оформлення.



За попередніми оцінками оперативників СБУ, цією протиправної схемою могли скористатися понад 200 осіб.



"Клієнтами" зловмисників переважно були чоловіки, які мали намір ухилитися від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон. Також були особи, які прагнули безпідставно отримувати пільги та виплати, що призначаються особам з інвалідністю.



Співробітники СБУ затримали організаторку під час одержання від однієї з замовниць частини обумовленої суми - 1 тис доларів США.



Під час санкціонованих судом обшуків за місцем роботи, мешкання та в автомобілі фігурантки виявлено фальсифіковану медичну документацію, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму понад півмільйона гривень.





За матеріалами СБУ організаторці протиправних оборудок повідомлено про підозру за ознаками ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).



Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола службових осіб, причетних до функціонування корупційної схеми, а також громадян, які скористалися незаконними послугами.



Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. За матеріалами СБУ організаторці протиправних оборудок повідомлено про підозру за ознаками ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола службових осіб, причетних до функціонування корупційної схеми, а також громадян, які скористалися незаконними послугами.Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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