Російські свята довели до в'язниці директора будинку культури на Харківщині

Директору будинку культури у Вовчанську загрожує до 12 років позбавлення волі за взаємодію з окупаційною адміністрацією.
Колаборант також провів захід по видачі перших паспортів громадян РФ мешканцям тимчасово окупованого м. Вовчанськ, який було висвітлено на проросійському телевізійному каналі.
Крім того, він закликав людей підтримувати рішення та дії держави-агресора.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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