09.05.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Українські пацієнти отримали понад 14,3 мільйонів е-лікарняних

З жовтня 2021 року цією послугою українці вже встигли скористатися понад 14,34 мільйона разів, що безумовно свідчить про її ефективність.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоровʼя.

Такий підхід дозволяє розмежувати медичний та соціальний процеси: лікар відповідає лише за лікування пацієнта, а соціальна сторона забезпечує оформлення та нарахування виплат у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності.

«Тепер не потрібно думати про численні кабінети, довідки та підписи, знов іти до лікаря, якщо лікарняний оформлений невірно, а після одужання ще й нести папірці до бухгалтерії роботодавця. Все, що потрібно зараз, – сконцентруватися на власному одужанні»,- зазначили у МОЗ.

Алгоритм оформлення е-лікарняного:

Необхідно звернутися до лікаря, який на підставі огляду сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

Після цього пацієнт отримує смс-повідомлення з номером медичного висновку. Якщо смс не прийшло – надайте лікарю актуальний номер телефону для зміни методу автентифікації.

Після цього медичний висновок автоматично потрапляє в електронний реєстр листків непрацездатності, де на підставі наявних даних буде сформовано е-лікарняний.

Пацієнт отримає смс-повідомлення від Пенсійного фонду з номером лікарняного. Якщо смс не прийшло – зареєструйтеся на Порталі пенсійного фонду (або у додатку) та оберіть спосіб інформування через смс-повідомлення в особистому кабінеті.

Поінформуйте свого роботодавця про період непрацездатності, зателефонувавши або надіславши йому номер лікарняного. Своєю чергою, роботодавець у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ перегляне листок непрацездатності та через 7 днів після дати його закриття може сплатити його.

Переглянути свої записи про тимчасову непрацездатність можна в особистому кабінеті застрахованої особи на Порталі пенсійного фонду.

А якщо ви захворіли, перебуваючи за кордоном, ви можете дистанційно звернутись до свого сімейного чи лікуючого лікаря, або по поверненню в Україну. Алгоритм оформлення лікарняного за кордоном.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



