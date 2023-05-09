09.05.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Фахівці продовжують відновлювати газопостачання у Харківській області

Протягом минулого місяця фахівці підключили газопостачання до 200 будинків деокупованих громад Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Фахівцями АТ «Харківгаз» відновлена подача газу до прикордонного селища Великі Проходи, яке через агресію рашистів та мінну небезпеку понад рік було без енергоносія. Крім того, газовики ліквідували більше десятка аварійних ситуацій на мережах низького і середнього тиску, що виникли внаслідок обстрілу інфраструктури житлового фонду армією рф.

В області тривають роботи з підключення до газу домоволодінь у Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах, мешканці яких повертаються у звільнені населені пункти.

Для підключення газопостачання у будинок деокупованої громади з відбудованою газовою інфраструктурою, споживачі можуть звернутись до центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз»:

Дергачівське відділення (колишній Дергачівський район)

тел. (097) 054 65 85

Мереф‘янське відділення (Харківський район)

тел. (057) 748 49 22

Куп‘янське відділення (Ізюмський район, Куп’янський район)

тел. (067) 551 26 07, (067) 551 26 92

Чугуївське відділення (Чугуївський район, Балаклійщина)

тел. (098) 712 69 57



