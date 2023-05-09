09.05.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники оперативно ліквідують аварії

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев'ять аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували 11 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Холодногірському районі ремонтники оперативно провели комплекс відновлювальних робіт на магістралі діаметром 150 мм на вулиці Муратова та усунули пошкодження на введенні до будинку на вулиці Чоботарській.

«В обох випадках працювали без відключення харків'ян від подачі води. Після усунення течії на вулиці Муратова, проаналізувавши технічний стан магістралі, вирішили замінити ділянку трубопроводу довжиною близько 65 метрів. Уже розпочали підготовчі роботи. Сьогодні ліквідуємо складну аварію на вулиці Холодногірській», – поінформував начальник районної служби Олександр Сірко.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



