09.05.2023 13:46 Дмитро Колонєй
Хитрим харківським ділкам доведеться розпрощатися з ділянкою землі у десятки мільйонів
Харківська прокуратура вимагає від підприємства повернути землю місту.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, одним із підприємств у 2005 році отримано в оренду земельну ділянку, розташовану на перехресті пров. Отакара Яроша та просп. Науки площею 0,4 га, для будівництва кафе з літнім майданчиком. Вартість землі складає майже 35 млн гривень.
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Але підприємство не виконало обіцяної забудови. Навіть не отримано дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт. Вказані обставини унеможливлюють ефективне використання вказаної земельної ділянки.
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Крім того, не сплачується своєчасно та в повному обсязі орендна плата за землю.
Керівником Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки.
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