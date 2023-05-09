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09.05.2023  13:46   Дмитро Колонєй

Хитрим харківським ділкам доведеться розпрощатися з ділянкою землі у десятки мільйонів

Харківська прокуратура вимагає від підприємства повернути землю місту.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, одним із підприємств у 2005 році отримано в оренду земельну ділянку, розташовану на перехресті пров. Отакара Яроша та просп. Науки площею 0,4 га, для будівництва кафе з літнім майданчиком. Вартість землі складає майже 35 млн гривень.
 
  • Але підприємство не виконало обіцяної забудови. Навіть не отримано дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт. Вказані обставини унеможливлюють ефективне використання вказаної земельної ділянки. 
  • Крім того, не сплачується своєчасно та в повному обсязі орендна плата за землю.
 
Керівником Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки.

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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