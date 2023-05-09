09.05.2023 13:46 Дмитро Колонєй

Хитрим харківським ділкам доведеться розпрощатися з ділянкою землі у десятки мільйонів

Харківська прокуратура вимагає від підприємства повернути землю місту.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, одним із підприємств у 2005 році отримано в оренду земельну ділянку, розташовану на перехресті пров. Отакара Яроша та просп. Науки площею 0,4 га, для будівництва кафе з літнім майданчиком. Вартість землі складає майже 35 млн гривень.

Але підприємство не виконало обіцяної забудови. Навіть не отримано дозвільні документи, які надають право на виконання будівельних робіт. Вказані обставини унеможливлюють ефективне використання вказаної земельної ділянки.

Крім того, не сплачується своєчасно та в повному обсязі орендна плата за землю.

Керівником Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки.



