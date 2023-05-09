На Харківщині розшукують зниклу жінку

В этот день

Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.

Прогноз погоди у Харкові на 9 травня З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.