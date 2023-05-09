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09.05.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукують зниклу жінку

Працівники сектору поліцейської діяльності Богодухівського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування мешканки села Каплунівка Лідії Яценко, 1939 року народження.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Ввечері 8 травня жінка пішла з дому та не повернулась. 
 
Прикмети: зріст близько 170 см, худорлявої статури, сиве волосся.
 
Була одягнена у чорне пальто, темно сині штани, чорну кепку, чорні туфлі.
 
 Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцеперебування жінки, просимо повідомити до сектору поліцейської діяльності Богодухівського РВП або за телефонами: 102, +380 98 613 4354 чи іншим зручним способом.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні знайшли бабусю на зупинці громадського транспорту.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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