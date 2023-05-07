07.05.2023 16:19 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні знайшли бабусю на зупинці громадського транспорту (фото)

Про неї поінформувала харківських правоохоронців небайдужа жінка.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, зранку 7 травня 2023 року, під час патрулювання Індустріального району міста, правоохоронцям стало відом про загублену людину. Вони прибули за вказаною адресою, де їх очікували жінка та бабуся. Заявниця повідомила патрульним, що на зупинці громадського транспорту побачила літню жінку, яка, схоже, загубилась.

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Бабуся, спілкуючись з поліцейськими, пояснила, що загубилась та не знає, як потрапити додому. Вона була розгублена та не пам’ятала звідки та куди прямувала. Інспектори заспокоїли її. Вже за декілька хвилин патрульні з’ясували ії місце проживання.

Патрульні відвезли бабусю додому, де на неї чекала онука.



