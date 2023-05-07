    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські патрульні знайшли бабусю на зупинці громадського транспорту (фото)
07.05.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні знайшли бабусю на зупинці громадського транспорту (фото)

Про неї поінформувала харківських правоохоронців небайдужа жінка.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, зранку 7 травня 2023 року, під час патрулювання Індустріального району міста, правоохоронцям стало відом про загублену людину. Вони прибули за вказаною адресою, де їх очікували жінка та бабуся. Заявниця повідомила патрульним, що на зупинці громадського транспорту побачила літню жінку, яка, схоже, загубилась.
 
Бабуся, спілкуючись з поліцейськими, пояснила, що загубилась та не знає, як потрапити додому. Вона була розгублена та не пам’ятала звідки та куди прямувала. Інспектори заспокоїли її. Вже за декілька хвилин патрульні з’ясували ії місце проживання.
 
Патрульні відвезли бабусю додому, де на неї чекала онука.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні повернули загублену жінку додому.
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  врятування, допомога, харків, патрульні
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.05 Надзвичайні події Харківські патрульні врятували дідуся, який загубився у місті 01.05 Надзвичайні події Травмованого комунальника врятували у Харкові (фото) 28.04 Надзвичайні події Патрульні Харкова врятували від смерті пятирічного хлопчика
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 