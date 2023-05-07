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07.05.2023  17:00   Дмитро Колонєй

В Україні змінюються ціни на овочі: на які та як саме

Експерти звернули увагу на тенденціі ринку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Bizagro, протягом усього поточного тижня на ринку тепличних овочів в Україні відбувалися чергові зміни цінових тенденцій, повідомляють аналітики проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти».
 

Томати

 
На ринок почали надходити перші партії тепличних томатів з місцевих комбінатів. При цьому обсяги помідорів не змогли повністю задовольнити існуючий попит з боку покупців. У той самий час пропозиція імпортних томатів з Туреччини на українському ринку суттєво зменшилася через сезонний фактор. На цьому фоні продавці поступово піднімали відпускні ціни на наявні партії помідорів й по їх словам, темпи збуту продукції залишалися стабільними.
 

Капуста

 
Позитивні цінові тенденції цього тижня закріпилися й у сегменті білоголової капусти. При чому, впродовж поточного тижня продовжувала дорожчати як торішня капуста, так й капуста нового врожаю. Брак пропозиції ранньої капусти оператори  ринку пояснювали відсутністю продукції з південних тимчасово окупованих територій України.
 

Огірки

 
Попередні прогнози експертів щодо подальшого  зниження цін на огірки справдилися й подальше збільшення пропозиції продукції з місцевих комбінатів провокувало продавців до подальшого перегляду відпускних цін у бік зниження. На думку експертів проекту, якщо в Україні збережуться сприятливі погодні умови з сонячними теплими днями, негативні цінові тенденції можуть встановитися й на ринку тепличних томатів.
 

Борщовий набір

 
Позитивні цінові тенденції у найближчі тижні будуть характерними для більшості позицій овочів борщового набору. Головною причиною чому буде стрімке скорочення запасів торішніх овочів у сховищах українських фермерів.
 

Ранні овочі

 
Експерти не прогнозують суттєвої зміни ринкової ситуації найближчими тижнями саме через те, що основні території їх вирощування в Україні наразі залишаються під окупацією агресора.
 

Источник:   Bizagro
 Тэги:  прогноз, ціни, овочі, томати, капуста, борщовий набір
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