07.05.2023 17:00 Дмитро Колонєй

В Україні змінюються ціни на овочі: на які та як саме

Експерти звернули увагу на тенденціі ринку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Bizagro, протягом усього поточного тижня на ринку тепличних овочів в Україні відбувалися чергові зміни цінових тенденцій, повідомляють аналітики проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти».

Томати

На ринок почали надходити перші партії тепличних томатів з місцевих комбінатів. При цьому обсяги помідорів не змогли повністю задовольнити існуючий попит з боку покупців. У той самий час пропозиція імпортних томатів з Туреччини на українському ринку суттєво зменшилася через сезонний фактор. На цьому фоні продавці поступово піднімали відпускні ціни на наявні партії помідорів й по їх словам, темпи збуту продукції залишалися стабільними.

Капуста

Позитивні цінові тенденції цього тижня закріпилися й у сегменті білоголової капусти. При чому, впродовж поточного тижня продовжувала дорожчати як торішня капуста, так й капуста нового врожаю. Брак пропозиції ранньої капусти оператори ринку пояснювали відсутністю продукції з південних тимчасово окупованих територій України.

Огірки

Попередні прогнози експертів щодо подальшого зниження цін на огірки справдилися й подальше збільшення пропозиції продукції з місцевих комбінатів провокувало продавців до подальшого перегляду відпускних цін у бік зниження. На думку експертів проекту, якщо в Україні збережуться сприятливі погодні умови з сонячними теплими днями, негативні цінові тенденції можуть встановитися й на ринку тепличних томатів.

Борщовий набір

Позитивні цінові тенденції у найближчі тижні будуть характерними для більшості позицій овочів борщового набору. Головною причиною чому буде стрімке скорочення запасів торішніх овочів у сховищах українських фермерів.

Ранні овочі

Експерти не прогнозують суттєвої зміни ринкової ситуації найближчими тижнями саме через те, що основні території їх вирощування в Україні наразі залишаються під окупацією агресора.



