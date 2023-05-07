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07.05.2023  15:43   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов дав прогноз чи буде наступати Росія

Очільник воєнної розвідки України розповів чи є можливості у РФ наступати, про атаку на Кремль та інше.

Дав прогноз щодо наступу росіян Кирило Буданов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, очільник воєнної розвідки генерал-майор Кирило Буданов дав оцінку обстновки на цей момент:
 

Стан РФ та наступ агресора

  • Росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець, але намагаються накопичити певний запас ракет, аби зірвати український конрнаступ.
  • Кирило Буданов порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих «пвк» з солдатами регулярної армії агресора, заявивши, що «вагнерівці» мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок пвк «Вагнер» Пріґожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні задля ведення політичної кампанії. «Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті», — розповів Кирило Буданов.
  • Станом на зараз агресор не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні
  • Але РФ здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.
 

Піквідація апологетів війни

 
  • Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, «Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України», —  підкреслив керівник ГУР МО України.
 

Атака на Кремль

 
  • Кирило Буданов визнав, що РФ вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на кремль московити показуватимуть як «перемогу», стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства. «Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці», — пояснив  генерал-майор Кирило Буданов.
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, наступ, буданов, агрессия россии
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