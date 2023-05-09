09.05.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Гуманітарний вантаж надійшов до Харкова від міста-побратима Лілль

Допомогу отримала Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17 для подальшого розподілу її серед закладів охорони здоров'я міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Гуманітарний вантаж лікарських препаратів та предметів медичного призначення надійшов 8 травня до Харкова від міста-побратима Лілль. Загальна вага вантажу сягає 16 тонн.

Раніше з закликом організувати черговий гуманітарний конвой до Харкова виступила мер міста Лілль Мартін Обрі. В результаті вантаж лікарських препаратів та предметів медичного призначення зібрали завдяки спільним зусиллям мерії, Міського громадського фонду, Університетського госпітального центру та громадської асоціації «Український портал» («Portail de l’Ukraine»). Допомога була доправлена завдяки сприянню Посольства України у Франції.

«8 травня ми продовжуємо бажати миру Україні та Європі. Наш гуманітарний вантаж прибув до Харкова. Слава Україні!» - зазначила Мартін Обрі на своїй сторінці у твітері.



