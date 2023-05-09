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09.05.2023  16:02   Рита Парфенова

Дороги Харкова приводять до ладу (фото)

Комунальники Харкова наносять дорожню розмітку на вулицях міста.


t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, бригади КП «Шляхрембуд» відновлюють асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста на вул. Дерев'янка та вул. Бакуліна.

Також тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки на вул. Ощепкова, пр. Гагаріна, пр. Героїв Харкова та вул. Сумській.

Сьогодні, 9 травня, на дорогах міста працюють 168 робітників та 163 одиниці спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 128 куб. м змету та 5,5 куб. м ТПВ.


Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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