Дороги Харкова приводять до ладу (фото)

Комунальники Харкова наносять дорожню розмітку на вулицях міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, бригади КП «Шляхрембуд» відновлюють асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста на вул. Дерев'янка та вул. Бакуліна.
Також тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки на вул. Ощепкова, пр. Гагаріна, пр. Героїв Харкова та вул. Сумській.
Сьогодні, 9 травня, на дорогах міста працюють 168 робітників та 163 одиниці спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 128 куб. м змету та 5,5 куб. м ТПВ.
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Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Рішення сьогодні прийматимуться серцем, а серцю потрібні не пояснення, а реальні почуття.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
День Європи відзначається щорічно 9 травня і є символом єдності та миру у Європі.
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