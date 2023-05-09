09.05.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

НТУ «ХПІ» запрошує на День наукових вікторин «Light is Fun!»

16 травня НТУ «ХПІ» запрошує школярів, вчителів, батьків та всіх охочих на День наукових вікторин, які пройдуть онлайн.



Про це повідомляє Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».

Вікторини будуть присвячені темі «Світло» та охоплять напрями технологій, інженерії, IT, фізики, хімії, мов, суспільствознавства, бізнесу та інші, із застосуванням STEM підходу. На переможців пізнавальних конкурсів чекають призи. Захід організовано до Міжнародного дня світла у межах Всесвітньої ініціативи UNESCO та за підтримки МОН України.

Програма заходу:

10:30 — Урочисте відкриття за участю іноземних колег-викладачів, відомих популяризаторів STEM підходу в освіті.

11:00 – 20:00 — Онлайн наукові вікторини:

Прямий ефір у відео-чаті Telegram для українських учасників (останній захід розпочинається о 19:00);

Прямий ефір для іноземних учасників (останній захід розпочинається о 15:00).

Переможці вікторин отримають призи від міжнародних наукових співтовариств оптики.



