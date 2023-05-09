09.05.2023 16:26 Рита Парфенова

Ми співпрацюватимемо абсолютно прозоро: Ігор Терехов про інвестиції на відбудову Харкова

Подробицями своєї робочої поїздки до США поділився Харківський міський голова Ігор Терехов.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , на пресконференції 9 травня мер Харкова Ігор Терехов розповів, що не лише американський бізнес зацікавлений інвестувати в Харків. Допомагати відновлювати економіку міста також готовий Європейський Союз і великі зарубіжні державні та недержавні фонди, громадські організації. Мер наголосив, що конкуренція за інвестиції між містами з часом тільки збільшуватиметься, тому важливо вже зараз надати інвесторам гарантії прозорої роботи.

«У мене була низка зустрічей з керівництвом USAID та представниками інших міжнародних фінансових інституцій. Партнери потребують захисту своїх інвестицій з нашого боку, тому мають бути чіткі гарантії, що все буде чесно. Я надав такі гарантії і запевнив інвесторів у тому, що ми співпрацюватимемо абсолютно прозоро», - зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час візиту до США Ігор Терехов обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від російських обстрілів.



