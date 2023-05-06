06.05.2023 19:31 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив у США відновлення постраждалої від обстрілів інфраструктури Харкова

Про це мер Харкова розповів в ефірі національного телемарафону.



Ігор Терехов обговорив у США відновлення постраждалої від обстрілів інфраструктури Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону поінформував, що під час візиту до США обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від російських обстрілів.

«Я знайшов підтримку. Ми спілкувалися з «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичної інфраструктури. Також ми маємо відбудовувати житлові будинки та соціальний сектор - школи, дитсадки, лікарні. Крім того, я зустрічався з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його заступником з питань економічного розвитку та енергетики. Ми обговорювали можливості економічного відновлення України та міста Харкова», - зазначив Ігор Терехов.

Міський голова нагадав, що на відбудову Харкова станом на зараз необхідно близько 9,5 млрд дол., тому підтримка міжнародних організацій, партнерів та фінансових інституцій, з представниками яких він зустрічався у США, важлива для відновлення Харкова та критичної інфраструктури міста.

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