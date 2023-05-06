    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов обговорив у США відновлення постраждалої від обстрілів інфраструктури Харкова
06.05.2023  19:31   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив у США відновлення постраждалої від обстрілів інфраструктури Харкова

Про це мер Харкова розповів в ефірі національного телемарафону.


Ігор Терехов обговорив у США відновлення постраждалої від обстрілів інфраструктури Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону поінформував, що під час візиту до США обговорив можливості відновлення енергетичної інфраструктури міста, яка постраждала від російських обстрілів.
 
 
«Я знайшов підтримку. Ми спілкувалися з «General Electric» та іншими інвесторами, які зацікавлені вкладати кошти у відновлення енергетичної інфраструктури. Також ми маємо відбудовувати житлові будинки та соціальний сектор - школи, дитсадки, лікарні. Крім того, я зустрічався з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його заступником з питань економічного розвитку та енергетики. Ми обговорювали можливості економічного відновлення України та міста Харкова», - зазначив Ігор Терехов.
 
Міський голова нагадав, що на відбудову Харкова станом на зараз необхідно близько 9,5 млрд дол., тому підтримка міжнародних організацій, партнерів та фінансових інституцій, з представниками яких він зустрічався у США, важлива для відновлення Харкова та критичної інфраструктури міста.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкова зʼявиться ще одне місто-побратим у США.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, відновлення, харків, сша
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.05 Влада Ігор Терехов привітав піхотинців з професійним святом 04.05 Влада У Харкова зʼявиться ще одне місто-побратим у США 03.05 Суспільство Я дуже сподіваюся, що цей рік стане переможним для України-Ігор Терехов
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 