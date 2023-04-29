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29.04.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з Ентоні Блінкеном

Харківський міський голова передав Держсекретарю США Ентоні Блінкену прапор України від наших бійців у Бахмуті, які захищають нашу країну.

Ігор Терехов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм канал Ігоря Терехова.
 
Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що на зустрічі обговорили багато питань, в тому числі найуспішнішу з реформ в Україні за останні роки — реформу децентралізації, яка успішно продовжується навіть під час війни завдяки роботі Офісу Президента та особисто Володимиру Зеленському.  
 
«Ми усвідомлюємо, що шлях до відкритого суспільства довгий. Навіть після 200 років США все ще працюють над демократією. Я перефразую Мартіна Лютера Кінга – арка демократії довга, але вона завжди веде до справедливості. І в наших прагненнях до демократичного суспільства ми дивимось на США як на нашого провідника.  
 
Вдячний американському народу, Адміністрації Президента США Джо Байдена та Державному секретарю США Ентоні Блінкену за постійну підтримку нашої країни на її довгому та важкому шляху до свободи»,-зазначив Ігор Терехов.
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, харків
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