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29.04.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники працювали на місцях обстрілів

Протягом доби з 28 по 29 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

ДСНС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Повідомляється, що двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території міста Вовчанськ. Пошкоджень зазнали дитячий садок та продуктовий магазин.
 
Мешканцям села Коротич рятувальники доставили 2,5 т технічної води.
 
За цей період рятувальниками здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 10 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 6 – для надання допомоги населенню;
  • 7 – інший виїзд.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів житловий будинок.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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