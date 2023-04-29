29.04.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області правоохоронці виявили порушників правил дорожнього руху

Понад 1050 повідомлень оперативно опрацювали харківські поліцейські протягом минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 2 – за керування автомобілями без відповідних документів, 7 – за перевищення швидкості.

Також з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1432 транспортних засобів.

Під час патрулювання території працівники поліції виявили чоловіка, який надав для перевірки підроблений документ. Проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події.



