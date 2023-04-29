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29.04.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині ворог обстрілами пошкодив техніку та приміщення агрофірми

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка.
 
У селі Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми.
 
Крім цього, через ракетний удар по місту Куп'янськ майже зруйновано одне приватне домоволодіння. Без постраждалих.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери показали, як розміновують Харківську область (фото).
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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