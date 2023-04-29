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29.04.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти здійснили обстріли населених пунктів Харківської області

На Слобожанському напрямку зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах російської федерації.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби ворог обстріляв Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожа ракета влучила у дітсадок на Харківщині (фото).
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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