28.04.2023 12:59 Рита Парфенова

Ворожа ракета влучила у дітсадок на Харківщині (фото)

Правоохоронні органи зафіксували наслідки чергового обстрілу населених пунктів Харківщини з боку окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у м. Вовчанськ. Будивля освітньої установи будівля частково зруйнована.





Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.





За процесуального керівництва Чугуївської та Куп‘янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



