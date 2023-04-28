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28.04.2023  12:59   Рита Парфенова

Ворожа ракета влучила у дітсадок на Харківщині (фото)

Правоохоронні органи зафіксували наслідки чергового обстрілу населених пунктів Харківщини з боку окупантів.

російска ракета влучила в дитсад у Вовчанську

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у м. Вовчанськ. Будивля освітньої установи будівля частково зруйнована.

російска ракета влучила в дитсад у Вовчанську

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.  

У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп‘янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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