28.04.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі комунальники планово оновлюють комунікації

Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району КП «Харківводоканал» продовжують інтенсивними темпами виконувати поточні ремонти, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 28 квітня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, уже завершено капітальний ремонт частини технічно зношеної системи господарсько-побутової каналізації у будинку на проспекті Героїв Харкова.

«Під час проведення відновлювальних заходів встановили 20 погонних метрів системи водовідведення із заміною запірної арматури. У роботі використали сучасні матеріали, які прослужать людям не один десяток років.

Наступним етапом у важливому напрямку проведення запланованих поточних ремонтів буде встановлення ділянки довжиною 50 погонних метрів системи водопостачання у будинку на Індустріальному проспекті», - поінформував Сергій Шеховцов.



