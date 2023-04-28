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28.04.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

В Індустріальному районі комунальники планово оновлюють комунікації

Бригади дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Індустріального району КП «Харківводоканал» продовжують інтенсивними темпами виконувати поточні ремонти, передає РЕДПОСТ .

Харківські комунальники
 
Як повідомив сьогодні, 28 квітня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, уже завершено капітальний ремонт частини технічно зношеної системи господарсько-побутової каналізації у будинку на проспекті Героїв Харкова.
 
«Під час проведення відновлювальних заходів встановили 20 погонних метрів системи водовідведення із заміною запірної арматури. У роботі використали сучасні матеріали, які прослужать людям не один десяток років.
 
Наступним етапом у важливому напрямку проведення запланованих поточних ремонтів буде встановлення ділянки довжиною 50 погонних метрів системи водопостачання у будинку на Індустріальному проспекті», - поінформував Сергій Шеховцов.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що у зруйнованому ракетою будинку Харкова відновлюють газопостачання (фото).
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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