28.04.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові судитимуть чоловіка, який різав колеса автомобілів

Перед судом постане харків’янин, від дій якого потерпали власники автомобілів, що мешкають в районі Північної Салтівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, з грудня 2022 року по січень 2023 року 43-річний чоловік неодноразово різав колеса автомобілів, припаркованих біля житлових будинків.

На початку січня, коли обвинувачений вчергове збирався порізати шини автівки, його побачив 27-річний місцевий мешканець та зробив зауваження, вимагаючи припинити хуліганські дії. Однак обвинувачений став поводити себе ще більш зухвало: він наблизився до чоловіка, став лаятись і погрожувати фізичною розправою, розмахуючи ножем в бік потерпілого.

Конфлікт завершився тим, що зловмисник втік з місця події. Слідством встановлено 83 потерпілих, яким спричинено збитки на загальну суму майже 250 тис. грн.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова. Досудове розслідування проводив ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рибалок-браконьєрів затримали на водосховищі у Харківській області.



