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28.04.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові судитимуть чоловіка, який різав колеса автомобілів

Перед судом постане харків’янин, від дій якого потерпали власники автомобілів, що мешкають в районі Північної Салтівки.

різав колеса авто
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, з грудня 2022 року по січень 2023 року 43-річний чоловік неодноразово різав колеса автомобілів, припаркованих біля житлових будинків.
 
На початку січня, коли обвинувачений вчергове збирався порізати шини автівки, його побачив 27-річний місцевий мешканець та зробив зауваження, вимагаючи припинити хуліганські дії. Однак обвинувачений став поводити себе ще більш зухвало: він наблизився до чоловіка, став лаятись і погрожувати фізичною розправою, розмахуючи ножем в бік потерпілого.
 
Конфлікт завершився тим, що зловмисник втік з місця події. Слідством встановлено 83 потерпілих, яким спричинено збитки на загальну суму майже 250 тис. грн.
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова. Досудове розслідування проводив ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рибалок-браконьєрів затримали на водосховищі у Харківській області.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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