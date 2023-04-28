Шестигодинний показ мод пройде у центрі Харкова

Харків’ян та гостей міста запрошують на благодійне фешн-шоу.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, у суботу, 29 квітня, з 14:00 до 20:00 на паркінгу ТРЦ «Nikolsky» (-2 пов.) пройде благодійне фешн-шоу «Подіум долі».
Захід проводиться під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова за підтримки Департаменту зі справ сім’ї, молоді та спорту.
«Подіум долі» - це показ українських дизайнерів та брендів. Мета - допомогти інтернаціональному підрозділу аеророзвідки та збирання коштів на дрон DJI Matrice30T.
Свої колекції продемонструють 11 українських брендів:
Також будуть встановлені виставкові стенди, на яких харків’яни та гості міста зможуть ознайомитися з послугами та роботами художників, творців, дизайнерів та підприємців.
Для гостей заходу виступлять переможець шоу «Голос країни» Сергій Лазановський, співачка, авторка хіта «ТАТАНЦІ» NAVKA та вихованці школи танців «ALL STARS».
РАніше РЕДПОСТ писав, що харківські діти та підлітки можуть надати свої роботи для участі у творчому змаганні «Світ, у якому я хочу жити!».
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